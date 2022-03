Nach zwei Absagen: Biathlon kehrt wieder auf Schalke zurück

2019 fand das letzte Mal Biathlon auf Schalke statt, Corona machte den Veranstaltern seitdem einen Strich durch die Rechnung. 2022 kehrt die World Team Challenge aber nach Gelsenkirchen zurück.

2020 freuten sich die Fans vergeblich auf das Event in der Fußballarena der Königsblauen, der Biathlon-Wettbewerb musste abgesagt werden. Auch 2021 nichts Neues, die Veranstaltung wurde verlegt. In der Biathlon-Hochburg Ruhpolding fand ein Ersatz-Wettbewerb statt. "Wir konnten im vergangenen Winter die Biathlon-WTC als reine TV-Produktion ohne Zuschauer in meiner Heimat in Ruhpolding umsetzen", meinte der sportliche Leiter Herbert Fritzenwenger. "Aber dabei spürten wir alle, wie sehr uns die tollen Fans auf Schalke fehlen."

Nicht so 2022. "Nachdem das Event zuletzt zweimal verschoben werden musste, freuen wir uns umso mehr, die Biathlon World Team Challenge in diesem Jahr wieder auf Schalke durchführen zu können", erklärte Thorsten Kramer, Leiter Vertrieb Veranstaltungen, Ticketing und Services beim FC Schalke 04. Am 28. Dezember 2022 soll nun die 19. Auflage über die Bühne gehen.

"Das bewährte Wettkampfkonzept wird für spannende Duelle sorgen" so Krämer, "die Tickets, die für die Veranstaltung 2020 oder 2021 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit.“ Über 40.000 Fans werden wieder auf Schalke erwartet.

Insgesamt gehen zehn Mixed-Teams auf die Strecke, die kurze, knackige Steigungen und rasante Abfahrten bietet und die Athleten entsprechend fordert.

