Nach wochenlangem Bemühen: Gayret wechselt nach Halle

Timur Gayret spielt in der kommenden Saison beim Halleschen FC. Der Offensivmann machte mit einer beeindruckenden Quote in der Regionalliga Nordost auf sich aufmerksam.

In der abgelaufenen Saison lief Gayret 31-mal für die zweite Mannschaft von Hertha BSC in der 4. Liga auf. Dabei erzielte der Offensivmann beeindruckende 14 Tore und gab zehn Vorlagen. Damit weckte der gebürtige Berliner das Interesse einiger Klubs, sagte aber schließlich dem HFC zu. "Wir sind sehr froh, Timur Gayret von einem Wechsel an die Saale überzeugt zu haben. Denn mit seinen Qualitäten und seiner Quote hat er sich naturgemäß in viele Notizbücher gespielt", wird Sportdirektor Ralf Minge in einer Mitteilung zitiert.

Nach Klubangaben hat sich der ehemalige Nationalspieler gemeinsam mit Cheftrainer André Meyer wochenlang um die Dienste des im offensiven Mittelfeld beheimateten Gayret bemüht. Mit Erfolg: Am Dienstag vermeldeten die Saalestädter Vollzug, beide Seiten einigten sich auf einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024. "Für mich fühlt es sich an, als würde der Profifußball nun so richtig beginnen mit Heimspielen vor großer Kulisse. Ich kann es kaum erwarten und freue mich riesig auf die neue Herausforderung", sagt Gayret.

Der Neuzugang, der künftig die Nummer 10 tragen wird und diese von Michael Eberwein (zu Borussia Dortmund II) übernimmt, wurde beim Stadtteilklub Hertha Zehlendorf ausgebildet. Nach einem kurzen Gastspiel bei Viktoria Berlin, ging er 2019 zu Hertha BSC in die zweite Mannschaft.