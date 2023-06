Nach Veto für Leverkusen: Real holt Fran Garcia zurück - zum halben Preis

Real Madrid könnte in der neuen Saison mit einem neuen Stamm-Linksverteidiger auflaufen: Die Königlichen holen Fran Garcia zurück, der nicht nach Leverkusen durfte.

Im Winter hatte noch Bayer 04 Leverkusen großes Interesse an Fran Garcia gehabt, den Real Madrid zu diesem Zeitpunkt an Rayo Vallecano verliehen hatte. Obwohl die Königlichen mit Dani Carvajal 2012/13 beste Erfahrungen damit gemacht hatten, einen Außenverteidiger bei der Werkself reifen zu lassen, legten sie zehn Jahre später ihr Veto ein.

Nur fünf Millionen Euro Ablöse

Garcia wurde zurückgeholt - und sofort wieder an Rayo abgegeben. Nun macht Real aber ernst - und verpflichtet einen der spannendsten Linksverteidiger aus La Liga fest. Wie Madrid am Freitagnachmittag bekannt gab, wurde das 23 Jahre alte Eigengewächs mit einem bis 2027 gültigen Vertrag ausgestattet. Die festgeschriebene Ablösesumme für Garcia waren zehn Millionen Euro, Real muss allerdings nur deren fünf zahlen, weil man 50 Prozent der Rechte am Spieler behalten hatte.

Am Montag wird der Mann vorgestellt, der im spanischen Oberhaus schon 72 Einsätze aufweisen kann. Der Vorwärtsgang ist beim Linksfuß regelmäßig eingelegt, drei Tore und drei Vorlagen sammelte er bisher. Eine der Vorlagen gab Garcia im vergangenen November bei Rayos 3:2-Heimsieg gegen den damals amtierenden Meister und Champions-League-Sieger Real.

Mendys Abgang steht wohl bevor

Dass Garcia zu seinem Jugendklub zurückkehren wird, hatte Rayo unlängst kommuniziert. Dass die Königlichen mit dem nur 1,69 Meter großen Spanier planen, war aber noch nicht klar. Seine Verpflichtung könnte auch darauf hindeuten, dass Ferland Mendy, Reals etatmäßiger Stamm-Linksverteidiger, keine Zukunft mehr in der spanischen Hauptstadt hat.

Dass die Blancos den 28-jährigen Franzosen abgeben wollen, der in der ablaufenden Saison aufgrund vieler Verletzungen keine große Rolle spielen konnte, berichten spanische Medien schon länger. Zuletzt hatten David Alaba, Nacho oder positionsfremd Eduardo Camavinga ausgeholfen - gerade Letzterer, im Mittelfeld beheimatet, will dort künftig auch sehr gerne wieder eingesetzt werden.