Nach überraschendem Draft: Cowboys holen Elliott zurück

Nach einem Jahr ist Ezekiel Elliott (28) zurück bei den Dallas Cowboys - und könnte dort sogar gefragter sein als vor seinem Abschied.

Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero am Montag berichteten, haben sich Spieler und Team auf eine Rückkehr des Running Backs geeinigt. Bevor diese offiziell wird, muss Elliott noch den Medizincheck in Dallas bestehen. Bereits in der vergangenen Woche war Elliott nach Dallas gereist, um einen Deal mit den Verantwortlichen auszuhandeln. Einigkeit wurde aber erst erzielt, nachdem die Cowboys im am Wochenende stattgefundenen Draft überraschend keinen neuen Running Back ausgewählt hatten.

Dallas galt eigentlich als einer Favoriten, die Position vergleichsweise früh im Draft zu adressieren, nutzte letztlich aber keinen seiner acht Picks für einen Running Back. Damit ist die Konkurrenz für Elliott momentan dünn: Nach dem Abgang von Starter Tony Pollard nach Tennessee finden sich an halbwegs namhaften Spielern nur Rico Dowdle, Deuce Vaughn und der in der Free Agency verpflichtete Royce Freeman - alle haben bislang allenfalls Erfahrung als Ersatzspieler.

Ganz anders Elliott, den die Cowboys im Draft 2016 an vierter Stelle ausgewählt hatten und der direkt zu einem der besten Running Backs der NFL wurde. In seiner Premierensaison führte er direkt die NFL in Rushing Yards an und wurde zum First-Team All-Pro berufen. Auch in den Folgejahren gehörte "Zeke" noch zu den besten Spielern auf seiner Position, ehe sein Einfluss ab 2020 kleiner wurde. Im März 2023 entließen ihn die Cowboys schließlich und Elliott unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den New England Patriots. Dort kam er in der abgelaufenen Saison als Ersatzmann hinter Rhamondre Stevenson noch auf 642 Rushing Yards und drei Touchdowns.

Sollte Dallas auf seiner Position nicht noch weiter aufrüsten, könnte Elliotts Rolle in der Offense tatsächlich größer werden als in seiner letzten Cowboys-Saison 2022, in der er nur noch Pollards Back-up war. Dann würde seiner Laufbahn im Dallas-Trikot auch nicht mehr der Makel anhaften, durch ein unrühmliches Play zu Ende gegangen zu sein: In seinem bislang letzten Spiel, der Playoff-Niederlage gegen die San Francisco 49ers Anfang 2023, war Elliott beim letzten Spielzug der Partie als Center aufgestellt und von der gegnerischen D-Line gnadenlos überrannt worden.