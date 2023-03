Cowboys entlassen Ezekiel Elliott

Nach sieben Jahren endet die Zeit von Ezekiel Elliott bei den Dallas Cowboys. Am Mittwoch entließen die Texaner den zuletzt leistungstechnisch abbauenden Running Back.

Die Dallas Cowboys ohne Ezekiel Elliott - ein Bild, das lange nicht vorstellbar war. Seit Mittwoch ist es aber Realität, die Texaner entließen den Running Back vorzeitig aus seinem Vertrag, um mehr Platz unter dem Salary Cap generieren zu können. Im NFL-Draft 2016 wurde der heute 27-Jährige an vierter Stelle ausgewählt und schlug bei "Americas Team" sofort ein.

Über 1600 Yards erlief der Athlet in seiner ersten Saison und brach damit den vorherigen Franchise-Rekord der Dallas Cowboys für die meisten erlaufenen Yards eines Rookies deutlich. 15 erlaufene Touchdowns sowie einen gefangenen Score trug er auch noch zur starken 13:3-Saison der Cowboys bei, die Berufung in den Pro Bowl war da nur folgerichtig.

Und auch in den Jahren 2018 und 2019 sollte ihm dieser Erfolg gelingen, weshalb ihn die Cowboys 2019 mit einem Sechsjahresvertrag über 90 Millionen US-Dollar entlohnten - Rekordwert für einen Running Back.

JuJu zieht es nach New England - Cox bleibt in Philadelphia

Gut altern sollte dieser Vertrag allerdings nicht, Elliotts Produktion stagnierte. In der Saison 2021 blieb er in 15 Spielen erstmals seit 2017, als er sechs Partien gesperrt verpasst hatte, unter der 1000-Yard-Marke. Auch die Folgejahre waren da kaum besser, erlief der 27-Jährige 2016 im Schnitt noch stolze 108,7 Yards (!) pro Spiel, so waren es in der vergangenen Saison nur noch 58,4. Seinen Platz nahm stattdessen der "Zeke" immer mehr den Rang ablaufende Tony Pollard ein, der von den Cowboys erst kürzlich mit dem Franchise Tag bedacht wurde.

Nun muss der exzentrische Running Back eine neue Heimat finden, besonders die Tampa Bay Buccaneers sollen interessiert sein.

Eine neue Heimat gefunden hat dagegen Wide Receiver John Sherman "JuJu" Smith-Schuster: Der 26-Jährige, der nach fünf Jahren in Pittsburgh die vergangene Saison in Kansas City verbracht und dort auf Anhieb den Super Bowl gewonnen hatte, unterschrieb am Mittwoch einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen US-Dollar bei den New England Patriots.

Auch Fletcher Cox hat einen neuen Vertrag unterschrieben, allerdings in seiner alten Heimat - bei den Philadelphia Eagles. Der 32-jährige Defensive Lineman, der schon beim Super-Bowl-Sieg 2017 Teil des Teams gewesen war, bleibt den Eagles ein weiteres Jahr erhalten.

Nicht mehr Teil der Eagles wird dagegen Miles Sanders im kommenden Jahr sein, der Läufer unterschrieb bei den Carolina Panthers.