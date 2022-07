Nach tödlichem Verkehrsunfall: Regionalliga-Spiel Hankofen gegen Rain abgesagt

Zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft des Regionalligisten TSV Rain am Lech sind bei einem Verkehrsunfall verstorben. Das Spiel des Vereins bei Aufsteiger Hankofen-Heiling wurde abgesagt.

Die beiden Spieler des TSV Rain am Lech, 19 und 22 Jahre alt und aktiv in der zweiten Mannschaft der bayrischen Schwaben, waren am Sonntagabend bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Donau-Ries verstorben, drei weitere Männer wurden verletzt. Das Quintett war auf dem Rückweg von einem Vorbereitungsspiel der Bezirksliga-Mannschaft.

Alle Spiele des Vereins wurden vom Bayrischen Fußball-Verband (BFV) abgesagt, darunter auch das Regionalliga-Spiel des TSV bei Aufsteiger SpVgg Hankofen-Heiling, das am Samstag hätte stattfinden sollen und für das es noch keinen neuen Termin gibt.

"Die Nachricht vom Tod zweier junger Fußballer des TSV Rain am Lech hat uns schockiert und macht uns tief betroffen. Uns fehlen die Worte. In diesen schweren, von Fassungslosigkeit geprägten Stunden sind unsere Gedanken bei den Angehörigen der verstorbenen Fußballer. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl", sagte der neue BFV-Präsident Christoph Kern.