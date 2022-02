Nach Suspendierung: Santelli holt Pourié zurück ins Team

Ob Marvin Pourié bereits am Wochenende im Kellerduell mit dem MSV Duisburg wieder im Aufgebot stehen wird, ist noch offen. Doch die Suspendierung des nach wie vor besten Torschützen der Würzburger Kickers wurde im Zuge des Trainerwechsels aufgehoben.

Nach seiner Suspendierung zu Jahresbeginn ist Pourié beim FWK wieder an Bord. "Die Situation hat sich, sehr bedingt durch den Trainerwechsel, geändert", wird Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann in der "MainPost" zitiert. Die Situation wurde also neu bewertet beim Drittliga-Schlusslicht, dem der zweite Abstieg am Stück droht.

"Wir müssen das Beste für den Verein wollen. Und dazu gehört jetzt auch Marvin. Da müssen sich alle unterordnen und ihre eigenen Egos hintenanstellen. Uns ist allen bewusst, dass die Mannschaft und Marvin jetzt in der Pflicht sind", so Neumann weiter.

Ob der Torjäger, der bislang vier Treffer gesammelt hat in dieser Saison, am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei den Kickers schon wieder im Aufgebot steht, wenn es gegen den MSV Duisburg um drei eminent wichtige Punkte geht, war am Donnerstag auf der Pressekonferenz des neuen Cheftrainers Ralf Santelli noch offen. Der Zweitliga-Absteiger weist mit nur 17 Toren den schwächsten Sturm der Liga auf.