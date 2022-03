Nach Spielabbruch in Essen: Münster mit 2:0 als Sieger gewertet

Nachdem das Regionalliga-Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster abgebrochen worden war, ist nun eine Entscheidung über die sportliche Wertung gefallen.

Wie das Sportgericht des zuständigen Westdeutschen Fußball-Verbands am Freitag bekanntgab, wird die Partie mit 2:0 für Preußen Münster gewertet. Die Adlerträger ziehen damit in der Tabelle an RWE vorbei und sind mit einem Punkt neuer Spitzenreiter. Essen hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten (zur Tabelle der Regionalliga West).

Das Spiel beider Klubs am 20. Februar war in der zweiten Hälfte beim Stand von 1:1 nach einem Böllerwurf von der Tribüne abgebrochen worden. Einige Spieler der Preußen hatten Verletzungen davongetragen, zwei Akteure konnten in der Folge vorerst nicht trainieren.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.