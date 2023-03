Nach Sieben-Tore-Gala: Klopps Ansage an den Rest der Liga

Was für eine Gala! Der FC Liverpool hat sich beim 7:0 über Manchester United eindrucksvoll in der Premier League zurückgemeldet - und Jürgen Klopp freute sich über die klare Ansage an den Rest der Liga.

"Heute haben wir gezeigt, was wir sein können", schwärmte Jürgen Klopp nach der Sieben-Tore-Gala gegen Manchester United und sprach in Superlativen von der Leistung seiner Elf. "Ohne Worte, ein spektakuläres Spiel, außergewöhnlich. Wir haben tollen Fußball gegen ein formstarkes Team gespielt", lobte der 55-Jährige gegenüber der BBC sein Team, gab aber auch zu, dass der frühe Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Ausschlag gegeben habe. "Von da an sind wir geflogen."

Am Ende sorgte der LFC für eine Rekord-Niederlage von United - und sendete damit zugleich eine deutliche Ansage an den Rest der Liga ab. "Vor einigen Monaten haben viele gedacht, dass es ein guter Moment sei, gegen Liverpool zu spielen", sagte Klopp und führte weiter aus: "Man konnte es nicht öffentlich sagen, aber jeder hat es gedacht, weil wir viel gestrauchelt sind. Jetzt aber ist es ein viel schlechterer Moment, gegen uns zu spielen. Wir sehen wieder mehr nach uns aus."

Es sind noch 13 Spiele und es gibt noch viele Punkte zu holen. Jürgen Klopp

Bislang spielen die Reds eine recht durchwachsene Saison und liefen zeitweise sogar Gefahr, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Das ist nun nicht mehr so. Liverpool belegt Platz fünf mit drei Punkten Rückstand auf Tottenham, hat aber ein Spiel weniger absolviert und die bessere Tordifferenz als die Spurs.

Die Königsklasse ist wieder greifbar, das weiß auch Klopp. "Es sind noch 13 Spiele und es gibt noch viele Punkte zu holen", sagte der deutsche Erfolgstrainer, für den das 7:0 aber weitaus mehr zu sein scheint als nur ein klarer Sieg - es ist "ein Schubser in die richtige Richtung" und eine Ansage an die restliche Liga. "Jeder muss wissen, dass wir noch da sind."

So oder so: Der Zeitpunkt für so ein Statement könnte kaum besser sein, erwarten doch Liverpool nun knackige Aufgaben. Das Auswärtsspiel in Bournemouth am kommenden Samstag (13.30 Uhr) dürfte noch machbar sein, doch dann geht es Schlag auf Schlag: Erst geht's nach Madrid zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, wo man ein 2:5 aus dem Hinspiel wettmachen muss, dann knallt es in der Liga: Manchester City und Chelsea auswärts sowie Arsenal daheim lauten die Gegner.