Nach Schlüsselbeinbruch: Lattwein droht Saisonaus

Der VfL Wolfsburg muss wohl für den Rest der Saison auf Lena Lattwein verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, fällt die deutsche Nationalspielerin aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs mehrere Wochen aus.

Lena Lattwein kann dem VfL Wolfsburg im Meisterschaftsrennen in dieser Saison wohl nicht mehr helfen. IMAGO/Fotografie73

Die 22-Jährige hat sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 8:0-Sieg gegen Werder Bremen zugezogen, als sie mit Gegenspielerin Lina Hausicke kollidierte. Am Montagabend folgte die Operation der Fraktur.

Der Double-Gewinner muss damit im engen Meisterschaftsrennen - der VfL liegt mit einem Punkt Rückstand auf Bayern München auf Platz zwei - wohl auf Lattwein verzichten, die bislang in 16 der 17 Bundesliga-Spielen der Wölfinnen zum Stammpersonal gehörte. Der Verein rechne mit einer mehrwöchigen Pause, hieß es am Dienstag.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist offenbar nicht in Gefahr. Bei planmäßigem Heilungsverlauf soll die Mittelfeldspielerin für das DFB-Team zur Verfügung stehen.

Für die beiden Länderspiele am 7. April gegen die Niederlande und am 11. April gegen Brasilien hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert.