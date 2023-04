Schlüsselbeinbruch: Lattwein verpasst die Länderspiele

Lena Lattwein wird die nächsten beiden Länderspiele gegen die Niederlande und gegen Brasilien verpassen. Die Mittelfeldspielerin hat sich das Schlüsselbein gebrochen.

Der VfL Wolfsburg hat sich nach dem verlorenen Spitzenduell (0:1 in München) am Sonntagnachmittag den Frust von der Seele geschossen und Bremen mit 8:0 besiegt. Wermutstropfen war allerdings die Verletzung von Lattwein. Die 22-Jährige hatte sich bei einem Zusammenprall mit Lina Hausicke direkt an die Schulter gefasst, musste behandelt und wenige Minuten später ausgewechselt werden.

Nun die Diagnose: Lattwein hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Ein Rückschlag für die Mittelfeldspielerin, die damit die beiden Länderspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 7. April gegen die Niederlande und am 11. April gegen Brasilien verpassen wird.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg reagierte direkt und nominierte Janina Minge vom SC Freiburg nach.