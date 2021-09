Nach Rot in Verl: Berlins Becker für drei Spiele gesperrt

Am Samstag gastierte Viktoria Berlin beim SC Verl. Viktorias Yannis Becker wurde in der 89. Minute vom Platz gestellt und nun für drei Partien gesperrt.

Beim 3:3 in Verl sah Becker nach einer überharten Grätsche an Kasim Rabihic glatt Rot und wurde vom Platz gestellt. Wie der DFB am Dienstag bekanntgab, wird Becker die nächsten drei Partien gesperrt fehlen.

Das hat der DFB nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss im Einzelrichterverfahren festgelegt. Der Mittelfeldspieler ist dazu bis zum Ablauf der Sperre für alle weiteren Meisterschaftsspiele seines Klubs gesperrt. Becker beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, welches damit rechtskräftig ist.