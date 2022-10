Nach nur vier Monaten: Turbine Potsdam entlässt Trainer Middeke

Turbine Potsdam gab am Montag bekannt, dass Sebastian Middeke nicht länger Cheftrainer des Frauen-Bundesligisten ist.

Wurde am Montag in Potsdam entlassen: Sebastian Middeke IMAGO/Werner Scholz

Potsdam hat sich nach einem desaströsen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sebastian Middeke getrennt. Das teilte der zweimalige Champions-League-Gewinner am Montag mit.

Turbine, sechsmal Deutscher Meister und Pokalsieger, ist in der laufenden Saison noch sieglos, zuletzt setzte es ein 0:5 gegen den SC Freiburg.

"Bis zur Winterpause wird es voraussichtlich für den Trainings- und Spielbetrieb eine Interimslösung geben", ließ der Verein auf seiner Internetseite wissen.

Sportlich in der Krise, aber auch so läuft es nicht rund in Potsdam. Nachdem Präsident Rolf Kutzmutz im Juni 2022 zurückgetreten war, ließen nun Stefanie Draws und Gordon Engelmann ihre im Vorstand ansässigen Ehrenämter ruhen. Die Geschäftsfähigkeit des Vereins bleibt davon unberührt.

Der Nachfolger von Kutzmutz wird am 11. November gewählt, der geschäftsführende Vorstand sowie die Beisitzer und Beisitzerinnen am 8. Dezember.