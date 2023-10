Nach Notbremse: Lübecks Sommer für zwei Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Leon Sommer (22) nach seiner Notbremse in Regensburg mit einer Sperre von zwei Spielen belegt. Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck muss damit einen Stammspieler ersetzen.

Mit seiner Notbremse in der 79. Minute hatte Leon Sommer das Kartenfestival zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Lübeck (2:1) zwar nicht gekrönt, dennoch zwingt der Platzverweis den VfB-Verteidiger nun zu einer Pause. In der kartenreichen Partie kam es bereits im Vorfeld der Roten Karte zu fünf Verwarnung und einer Gelb-Roten Karte für Jahn-Verteidiger Louis Breunig. In den letzten 20 Minuten folgten weitere sieben Gelbe Karten - und der Platzverweis für Leon Sommer.

Sommer fehlt gegen Köln und in Verl

Wie der DFB am Dienstag bekanntgab, wird Sommer den Lübeckern in den kommenden zwei Partien nicht zur Verfügung stehen. Dem 22-Jährigen bleibt somit in Folge seines "eines unsportlichen Verhaltens" gegen Regensburgs Bryan Hein, welches Schiedsrichter Leonidas Exuzidis als Notbremse geahndet hatte, sowohl gegen Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr) als auch auswärts beim SC Verl (29. Oktober, 16.30 Uhr) nur die Zuschauerrolle. Bis zum Ablauf der Sperre ist Sommer außerdem "auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt", erklärte der DFB in der Pressemitteilung.

Aufsteiger Lübeck, der nach elf Spielen mit nur einem Sieg auf dem 17. Tabellenplatz rangiert, hat dem Urteil bereits zugestimmt, womit dieses rechtskräftig ist. Auf der Suche nach den nächsten Punkten kommt der Ausfall des Stammspielers äußerst ungelegen. Als Ersatz kommt Mattis Daube in Frage, Robin Kölle fehlt weiterhin aufgrund seiner Ende Juli erlittenen Meniskusverletzung.