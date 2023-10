Nach Notbremse: Kapitän Kok fehlt Münster zwei Spiele

Aufsteiger Preußen Münster muss in den kommenden beiden Drittliga-Partien ohne seinen Kapitän auskommen. Thomas Kok muss nach seiner Notbremse gegen Ulm und in Freiburg zuschauen.

Nicht nur rein sportlich zog der SC Preußen Münster bei Jahn Regensburg am Samstagnachmittag den Kürzeren, auch seinen Kapitän verlor der Aufsteiger. Es lief die 71. Minute eines umkämpften Aufeinandertreffens, als sich Preußens Thomas Kok, zentraler Baustein in der SCP-Hintermannschaft, eine folgenschwere Unkonzentriertheit erlaubte.

Von Diawusie überrascht: Zwei Spiele Pause für Kok

Als letzter Mann ließ sich der Niederländer vom aggressiven Anlaufen von Agyemang Diawusie überraschen. Der Rechtsaußen nahm ihm den Ball vom Fuß, Kok wusste sich nurmehr mit einem Halten am Arm zu behelfen. Der Regensburger ging kurz vor dem Strafraum zu Boden - Schiedsrichter Daniel Bartnitzki entschied auf Notbremse und glatt Rot.

Am Dienstagnachmittag verkündete das DFB-Sportgericht nun sein Urteil gegen den 25-Jährigen. Wie der Verband mitteilte, wurde Kok "im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt". Die Sperre gilt bis zu ihrem Ablauf auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins. "Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig", schreibt der Verband weiter.

Kok wird dem Aufsteiger damit sowohl für das kommende Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 am Sonntag (16.30 Uhr) als auch für die Auswärtsaufgabe bei der Zweitvertretung des SC Freiburg genau eine Woche später (13.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) fehlen.

In einer ausgeglichenen Begegnung am Samstag gerieten die Münsteraner erst kurz vor Koks Patzer in Rückstand. In Überzahl erzielte Regensburgs Dominik Kother in der Nachspielzeit noch das 2:0, der Anschlusstreffer von Simon Scherder kam zu spät. Das 1:2 in Regensburg war nach dem 0:1 in Dresden die zweite Niederlage in Serie bei einem Topteam der 3. Liga, aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann auf Platz 14 (16 Punkte).