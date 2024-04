Nach Morddrohungen: Dynamo sagt öffentliche Trainingseinheiten ab

Vergangene Woche hatte Dynamo Dresden Morddrohungen gegen Kapitän Stefan Kutschke öffentlich gemacht und zur Anzeige gebracht. Aus Sicherheitsgründen hat der Drittligist nun alle öffentlichen Trainingseinheiten für die laufende Woche abgesagt.

"Extreme Anfeindungen" und "Warnungen bis hin zum Mord" - solche Drohungen soll Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke und dessen Familienmitglieder nach Angaben des Vereins in der Vorwoche aufgrund der ausbleibenden sportlichen Ergebnisse erhalten haben. Die SGD hatte die Morddrohungen zur Anzeige gebracht, nun sahen sich die Dresdner zu einem weiteren Schritt gezwungen.

Aus Sicherheitsgründen wird Dynamo in der laufenden Kalenderwoche keine öffentlichen Trainingseinheiten stattfinden lassen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Zur Begründung hieß es in einem Statement: "Diese Entscheidung wurde nach eingehender Analyse der Sicherheitslage und als Reaktion auf den Vorfall am vergangenen Freitag getroffen."

Die Sicherheit von Spielern, Trainern sowie allen Mitarbeitern habe im Verein "die höchste Priorität" und für Hass, Hetze und Gewalt gebe es "keinen Millimeter Platz und Akzeptanz". Ob es in den kommenden Wochen öffentliche Trainingseinheiten der SGD-Profis geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Bei den Dynamo-Fans, die in dieser Woche geplant hatten, eine Einheit zu besuchen, bat Dynamo um Verständnis.

Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen

Die sportlichen Probleme der Dresdner setzten sich am vergangenen Wochenende mit der 1:3-Niederlage vor eigenem Publikum gegen Saarbrücken derweil fort - die zweite Niederlage in Folge. Aus den vergangenen sieben Drittliga-Spielen holte das Team von Trainer Markus Anfang nur einen Sieg.

Dadurch rutschte Dresden auf Rang 4 ab. Die direkten Aufstiegsränge sind sechs Spiele vor Saisonende bereits fünf Punkte weg, der Rückstand auf den Relegationsrang, den Preußen Münster innehat, beträgt dagegen nur einen Zähler. Am kommenden Sonntag ist Dresden beim Tabellenletzten Freiburg II zu Gast.