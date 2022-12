Nach Messerattacke: Serie-A-Profi Mari trainiert wieder

Vor einigen Wochen war Pablo Mari, Serie-A-Spieler der AC Monza und eigentlich angestellt beim FC Arsenal, eines von mehreren Opfern einer Messerattacke. Nach Operation und Reha steht der Abwehrspieler nun vor der Rückkehr.

Ende Oktober war Pablo Mari mitten in einer Messerattacke in Mailand geraten. Genauer: Bei dem Angriff in der Modemetropole im Einkaufszentrum Milanofiori di Assago waren mindestens sechs Personen - darunter der Serie-A-Profi - niedergestochen worden. Vier der Verletzten seien in ernstem Zustand gewesen, ein Kassierer sei auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, so die Meldung. Der Angreifer, ein 46 Jahre alter offenbar psychisch gestörter Mann, sei von der Polizei noch am Tattag festgenommen worden.

Gegenüber der "Gazzetta dello Sport" hatte Mari die Bluttat später geschildert: "Ich hatte Glück, ich habe eine Person vor meinen Augen sterben sehen." Er sei mit Baby und Kinderwagen in dem Einkaufszentrum unterwegs gewesen, als er "einen entsetzlichen Schmerz in meinem Rücken" gespürt habe. "Danach habe ich gesehen, wie dieser Mann eine Person in den Hals gestochen hat - direkt vor mir", so Mari fassungslos. Er selbst sei nicht schwer verletzt und wolle schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren.

"Pablo sagt, dass er Glück gehabt hat"

Dazu kam es aber nicht. Denn der 29-jährige Abwehrmann, seit diesem Sommer von Premier-League-Klub Arsenal an den italienischen Aufsteiger AC Monza ausgeliehen, musste operiert werden. Wegen Stichverletzungen im Bauchraum und am Rücken sei ein Eingriff nötig gewesen, hatte es aus dem städtischen Klinikum Niguarda geheißen.

Kurz darauf hatte sich Mari via Social Media zu Wort gemeldet und sich für die Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals bedankt. "Pablo sagt, dass er Glück gehabt hat", berichtete zudem Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani nach einem Besuch in der Klinik und twitterte: "Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich, kämpfe weiter, du bist ein Krieger und du wirst bald gesund werden."

Genauso ist es nun gekommen: Mari, der in seiner Karriere schon ordentlich herumgekommen ist (RCD Mallorca, Manchester City, FC Girona, NAC Breda, Flamengo Rio de Janeiro, Arsenal, Udinese Calcio und eben Monza), steht nun vor der Rückkehr auf den Platz. Der 23-malige Serie-A-Spieler (drei Tore) hat laut italienischen Medien das Training wieder aufgenommen.

Bald soll Mari dann mithelfen, das große Ziel zu erreichen. Denn der erstmals in der Serie A spielende Klub aus Monza nahe Mailand möchte natürlich die Klasse halten - und befindet sich dafür in einer guten Position. 16 Punkte aus den ersten 15 Partien bedeuten jetzt schon ordentliche neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang (Cremonese).