Nach Messerattacke: Mari fällt lange aus, Monza beantragt Spielverlegung

Der am Donnerstag bei einer Messerattacke in Mailand verletzte Pablo Mari wurde bereits operiert und wird mindestens zwei Monate ausfallen.

Wie Monza am Freitag mitteilte, wurde Mari tags zuvor in einem Mailänder Supermarkt von einem 46 Jahre alten Italiener, der Berichten zufolge unter Depressionen und weiteren psychischen Problemen leidet, mehrfach in den Rücken gestochen und war daraufhin mit Stichwunden im Bauchraum und Rücken in das städtische Krankenhaus Niguarda gebracht worden. Der Attentäter hatte neben Mari auch noch fünf weitere Personen attackiert - ein 30-jähriger Kassierer aus Bolivien erlag dabei seinen Verletzungen.

Medienberichten zufolge war der Angreifer von den Carabinieri festgenommen worden, nachdem er von anderen Kunden - darunter soll sich auch der ehemalige Spieler von Inter Mailand, Massimo Tarantino (51), befunden haben - entwaffnet worden war. Die Sicherheitsbehörden schlossen nach ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund der Tat aus

Mari indes wurde mittlerweile operiert und Monza bestätigte, dass der 29-Jährige für mindestens zwei Monate ausfallen werde. Am Nachmittag meldete sich der Spanier via Instagram und bedankte sich für den "großen Zuspruch", den er erfahren habe. Ihm selbst gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Mari ist sich darüber bewusst, dass er noch Glück im Unglück hatte, im Gegensatz zum verstorbenen Kassierer, dessen "Familie und Freunde" sprach Mari im Namen seiner Familie sein Mitgefühl und Beileid aus, während er den restlichen Verletzten wünschte, "so schnell wie möglich zu genesen".

Unterdessen müsste sich der AC Monza sich auf das anstehende Ligaspiel am Montag (20.45 Uhr) gegen Bologna vorbereiten. Dies sei aber kaum möglich, wie Geschäftsführer Adriano Galliani nach einem Besuch im Krankenhaus meinte. "Jeder aus dem Team hat letzte Nacht geweint." Monza habe daher die Liga gebeten, das Spiel zu verschieben. Eine Entscheidung steht noch aus.