Nach Leih-Rückkehr: St. Paulis Senger wechselt nach Duisburg

Nach seiner eineinhalbjährigen Leihe zum 1. FC Kaiserslautern bleibt Marvin Senger in der 3. Liga. Der 22-Jährige schließt sich dem MSV Duisburg an.

Der MSV Duisburg verstärkt sich mit Marvin Senger. Der Innenverteidiger kommt vom FC St. Pauli zu den Zebras, der ihn zuletzt an Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern verliehen hatte. Senger unterschreibt im Ruhrgebiet einen Vertrag bis 2024.

Der 22-Jährige soll bereits im Testspiel gegen Hannover 96 am morgigen Samstag mit der Rückennummer vier für den MSV auflaufen. Geschäftsführer Ralf Heskamp begrüßt einen "spielstarken Innenverteidiger, der bei seiner Größe eine gute Schnelligkeit mitbringt. Beim MSV bekommt er die Gelegenheit, sich zu beweisen."

Ziegner: Senger hat "jede Menge Drittliga-Erfahrung gesammelt"

Auch Trainer Torsten Ziegner freut sich auf einen Spieler, der in jungen Jahren "schon jede Menge Drittliga-Erfahrung gesammelt" hat - in seinen eineinhalb Jahren beim FCK stand Senger in 21 Drittliga-Partien auf dem Platz. "Dazu kommt eine tolle Ausbildung beim FC St. Pauli", ergänzt er und führt weiter aus: "Wir sind froh, dass er nun bei uns ist, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Körpergröße und seinen fußballerischen Fähigkeiten wird er uns eine weitere Option in der Defensive geben."

"Das waren sehr gute Gespräche mit Ralf Heskamp und Torsten Ziegner", so Senger. "Bei der Wahl meiner Vereine waren mir Traditionsvereine immer wichtig. Ich freue mich auf die Herausforderung beim MSV und darauf, der Mannschaft mit meinen Stärken weiterzuhelfen."