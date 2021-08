Nach Last-Minute-Dämpfer: VfL-Coach Scherning übt leise Kritik

Lange Gesichter gab es beim VfL Osnabrück nach der Last-Minute-Pleite gegen den SV Wehen Wiesbaden. Lob gab es vom Gegner, leise Kritik am Team von Trainer Daniel Scherning.

Das 19. Duell in der 3. Liga zwischen dem VfL und dem SVWW fand einen glücklichen Sieger - wie auch Gäste-Trainer Rüdiger Rehm nach dem Drittliga-Dauerbrenner feststellte. "Die Osnabrücker haben uns beherrscht", meinte Rehm. Gewonnen hat aber sein Team, das "sicher nicht in der Topverfassung der ersten beiden Spiele" war.

Da müssen wir den Ball halt auch mal ins Tor schießen. Daniel Scherning

Das Last-Minute-Gegentor durch Florian Carstens verhinderte den Traumstart der Lila-Weißen, die das erste Ligaspiel in Saarbrücken (2:1) und auch das DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Werder Bremen (2:0) gewonnen hatten. Zunächst wollte Scherning seinem Team keinen Vorwurf machen. "Wir haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt, viel investiert, um ein Tor zu machen", sagte der VfL-Coach bei "MagentaSport".

Dann folgte aber doch leise Kritik. "Wir haben eine Vielzahl von Situationen in der Box gehabt, wo wir den Ball halt auch mal ins Tor schießen müssen." Das sah auch Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer so: "Wir sind selber schuld, wenn wir unsere Chancen nicht machen. Hintenraus werden wir bitterböse bestraft."

Miese Drittliga-Bilanz gegen Duisburg

Das späte 0:1 wurmte Scherning enorm. "So bitter ist Fußball, dass wir dann in der letzten Aktion, Standardsituation, die wir nicht gut klären, dann noch dieses Spiel verlieren." Gut für den VfL: "Wir können das relativ schnell abhaken." Am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) schon steht das Nachholspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Programm. Und da gilt es, nicht nur die aktuelle Bilanz aufzubessern: Bislang konnte Osnabrück bei sechs Duellen mit den Zebras in der 3. Liga noch keines für sich entscheiden (0/3/3).