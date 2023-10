Nach Jeddeloh ist vor Ottensen: Tönnies fehlt Lohne auch im Verfolgerduell

Ein Topspiel am 13. Spieltag - wenn davon jemand vor der Saison im Lohner Umfeld gesprochen hätte, wäre er für verrückt erklärt worden. Doch es ist genauso gekommen: Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle im direkten Duell bei Teutonia Ottensen darum, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen.

Ohne Thorsten Tönnies erzeugte BW Lohne am Mittwoch in Jeddeloh kaum Gefahr. IMAGO/Lobeca

BW Lohne hält sich hartnäckig in der Spitzengruppe und steht in der Tabelle vor den Weser-Ems-Schwergewichten VfB Oldenburg und SV Meppen. Auch diese Tatsache genießen alle im BWL-Kosmos.

An der eigenen Erwartungshaltung hat sich aber noch nicht all zu viel verändert. So konnten die Lohner am Mittwochabend auch mit dem 0:0 beim SSV Jeddeloh sehr gut leben. Die BWL-Offensive war dort nahezu stillgelegt, was unter anderem mit dem Fehlen von Kapitän Thorsten Tönnies zu begründen war. Der Fixpunkt im Lohner Spiel hatte sich beim vorangegangenen 2:1-Sieg gegen Eintracht Norderstedt am Knie verletzt. Aufgrund von Faserrissen im Innenband wird er auch in Ottensen noch pausieren müssen. Im Heimspiel gegen Drochtersen/Assel (27. Oktober) will er zurück sein.

Während also die Offensivgefahr am Mittwoch quasi nicht vorhanden war, konnte sich BWL dafür auf die Defensive verlassen. Mal wieder. Im zwölften Saisonspiel blieb das Möhrle-Team zum sechsten Mal ohne Gegentor. Uwe Möhrle sagte angesichts der Chancenarmut in Jeddeloh: "Dann musst du mit dem Punkt zufrieden sein. Das sind wir auch. Den Punkt muss man einfach einsammeln und mitnehmen."

Punkte sammeln - das hat Lohne in dieser Saison bereits eindrucksvoll getan. Zwischenzeitlich hatte sich BWL den Ruf als Top-Defensivspezialist erarbeitet. Doch die anfälligere Phase mit dem 2:3 in Meppen, dem 0:3 gegen Flensburg und dem 4:4 beim Hamburger SV II hat diesen Ruf ein wenig zerstört. "Zehn Gegentore in drei Spielen - das geht überhaupt nicht", sagte Möhrle dazu. Gegen Norderstedt und in Jeddeloh lief es dann schon wieder weitaus besser.

Dass sich insgesamt alles in eine gute Richtung bewegt, bezweifelt in Lohne ohnehin keiner. Aus diesem Grund verlängerte der Klub die Verträge mit Möhrle und seinem kompletten Trainer- und Funktionsteam bis zum Sommer 2025. "Es ist so, dass ich eine innere Zufriedenheit habe und die zehn Monate mir das Gefühl gegeben haben, dass ich mit dem Wechsel die richtige Entscheidung getroffen habe", begründete Möhrle seine Verlängerung. Der Ex-Bundesliga-Profi war im Januar aus der Jugend des VfL Osnabrück zu BWL gewechselt und hat sein Team binnen kürzester Zeit in der Regionalliga etabliert. Bestes Beispiel dafür: ein Topspiel in Ottensen am 13. Spieltag.

