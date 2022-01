Nach "gründlicher Kaderanalyse": Würzburg holt Hausjell von Admira Wacker

Erster Winter-Neuzugang für die Würzburger Kickers: Von Admira Wacker Mödling kommt Flügelspieler Marco Hausjell an den Main - Teil eines Flyeralarm-Deals.

Im Tausch mit Hausjell geht Stürmer Vladimir Nikolov, wie die Kickers am Dienstag melden, den umgekehrten Weg und schließt sich dem österreichischen Bundesligisten an, der ebenso wie die Mainfranken vom Druckerei-Unternehmen Flyeralarm gesteuert wird.

Demnach hat Jochen Seuling, Leiter Strategie und Entwicklung von Flyeralarm, die Transfers nach einer "gründlichen Kaderanalyse" eingefädelt.

Der 22-jährige Hausjell spielte seit 2009 für die Südstädter und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. In 41 Bundesligaspielen in Österreich erzielte er vier Tore und bereitete weitere vier vor. In der Spielzeit 2019/20 war er innerhalb der Alpenrepublik an den SV Horn ausgeliehen und erzielte dort in 27 Zweitligapartien elf Tore und gab sechs Vorlagen.

Neumann: "Mehr Variabilität in der Offensive"

"Wir freuen uns, mit Marco einen Spieler zu gewinnen, der uns mehr Variabilität in der Offensive gibt. Gleichzeitig möchten wir uns bei Vladimir Nikolov für seinen Einsatz für die Kickers bedanken und wünschen ihm viel Erfolg bei der Admira in der verbleibenden Spielzeit", so Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann zu dem Tausch.

Kickers-Cheftrainer Danny Schwarz freut sich auf "zusätzliche Optionen für unsere Spielweise" und hofft auf mehr Einsatzzeit für Nikolov bei der Admira. Beim FWK war der Bulgare bis zu seinem Wechsel acht Mal eingewechselt worden (kein Tor).

Hausjell war bereits am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen und erhält bei den Kickers die Rückennummer 19.