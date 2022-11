Nach Gehirnerschütterung: Endo ist einsatzbereit für die WM

Wataru Endo ist fit für die WM in Katar. Der Kapitän des VfB Stuttgart hatte sich vorige Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen, konnte sich aber gut davon erholen.

Beim 2:1-Sieg der Stuttgarter gegen Hertha BSC am vergangenen Dienstag hatte Wataru Endo nach einem Zusammenprall mit dem Berliner Ivan Sunjic eine Gehirnerschütterung erlitten. Der Japaner musste die darauffolgende Nacht im Krankenhaus verbringen und fehlte am vergangenen Wochenende bei der Niederlage des VfB gegen Bayer Leverkusen.

Nach Angaben der Stuttgarter habe sich Endo inzwischen gut erholt, sei diesen Montag noch einmal untersucht worden und könne zu seinem Nationalteam reisen. Endo steht im Kader der japanischen Nationalmannschaft und startet mit dieser in der Gruppe E in die WM in Katar. Dort trifft das Team von Trainer Hajime Moriyasu zum Auftakt am 23. November (14 Uhr) auf Deutschland.