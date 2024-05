Nach fünf Monaten bei Panathinaikos: Terim gibt auf

Mit einem Paukenschlag an Weihnachten war Fatih Terim als Trainer von Panathinaikos präsentiert worden. Am diesem Freitag nun gaben der 70-Jährige und der Athener Topklub die Trennung bekannt.

Nur Vierter in der Tabelle: Fatih Termin wirft bei Panathinaikos hin. picture alliance / NurPhoto

Am zweiten Weihnachtstag war völlig überraschend beim griechischen Vizemeister Panathinaikos Trainer Ivan Jovanovic gefeuert und Fatih Terim als neuer Coach installiert worden. Das Ziel des prominenten türkischen Trainers eindeutig: "Ich will Panathinaikos zum ersehnten Meistertitel führen." Letztmals holten die Athener 2010 den Titel in Hellas.

Nur fünfeinhalb Monate später - und obwohl Terim mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausgestattet worden war - gab der 70-Jährige auf. Drei Pleiten in Folge warfen Panathinaikos zuletzt aus dem diesjährigen Titelrennen.

Um die Saison noch halbwegs zu retten, zog Panathinaikos nach einem Gespräch zwischen Eigentümer Giannis Alafouzos und dem Türken nun die Reißleine. Am letzten Spieltag steht im Derby gegen Olympiakos ein europäisches Ticket auf dem Spiel. Sechs Tage später können die Athener im Pokalfinale gegen Aris zumindest einen Titel holen.

Interimsmäßig übernimmt Christos Kontis, der das Team als langjähriger Assistent von Ex-Trainer Ivan Jovanovic bestens kennt.