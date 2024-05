Nach frühem Playoff-Aus: Maple Leafs trennen sich von Keefe

Die Toronto Maple Leafs haben sich nach rund viereinhalb Jahren von Cheftrainer Sheldon Keefe getrennt. Das gab der NHL-Klub aus der kanadischen Metropole am Donnerstag bekannt.

"Die heutige Entscheidung war schwer. Sheldon ist ein exzellenter Coach und eine große Persönlichkeit. Dennoch haben wir uns entschieden, dass wir einen frischen Start benötigen, um unsere finalen Ziele zu erreichen", erklärte General Manager Brad Treleving das Aus für Keefe.

"Fluch" gegen Boston geht weiter

Der Traditionsklub, der seit 1967 - und damit länger als jeder andere NHL-Klub - auf den Gewinn des Stanley Cups wartet, hatte unter Keefe zwar vor einem Jahr seinen "Erstrundenfluch" durch einen 4:2-Serienerfolg gegen den Tampa Bay Lightning beenden können, scheiterte aber in Runde zwei anschließend deutlich mit 1:4 am späteren Finalisten Florida Panthers. Zuvor war Toronto seit 2004 in sieben Anläufen nicht über die erste Playoff-Runde hinausgekommen.

Jüngst scheiterte Keefe mit den Maple Leafs bereits zum vierten Mal seit 2013 in der ersten Runde an den Boston Bruins, die sämtliche vier Serien erst im finalen siebten Spiel für sich entschieden hatten. Das Aus 2024 fiel selbst angesichts dieser historischen Serie, die für die Maple Leafs einem "Fluch" nahe kommt, besonders knapp aus, da Toronto im entscheidenden siebten Spiel erst im Schlussdrittel in Führung ging, um am Ende in der Overtime doch noch das Nachsehen zu haben.

Berube als heißer Kandidat

Die Suche nach einem Nachfolger auf dem Cheftrainer-Posten der "Ahornblätter" hat bereits begonnen. Als einer der großen Favoriten auf den Job gilt Craig Berube, der bis zum 13. Dezember 2023 rund vier Jahre lang als Coach der St. Louis Blues gearbeitet hatte und mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Missouri 2019 erstmals in der Historie der Franchise den Stanley Cup gewonnen hatte.

Kurios: Nach Keefes Entlassung gibt es nunmehr nur vier Coaches, die länger als seit 2022 bei ihren NHL-Teams als Head Coach trainieren: Jon Cooper (Tampa Bay) seit 2013, Mike Sullivan (Pittsburgh) seit 2015, Jared Bednar (Colorado) seit 2016 sowie Rod Brind'Amour (Carolina) seit 2018.