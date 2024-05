Pastrnak in der Overtime: Boston wirft Toronto raus

Die Zuschauer im Bostoner TD Garden mussten lange den Atem anhalten, ehe das siebte und entscheidende Playoff-Erstrundenspiel zwischen den Bruins und Toronto entschieden war. In der Overtime war David Pastrnak zur Stelle und beendete die Saison der Maple Leafs.

Eine der ältesten Playoff-Rivalitäten der NHL fand am Samstag mal wieder ein dramatisches Ende. Und wieder einmal waren die Kanadier die Leidtragenden. 2013 verspielten sie in Spiel 7 in den letzten zwei Minuten noch ein 4:2 (4:5 OT), 2018 (7:4) und 2019 (5:1) mussten sie sich im entscheidenden Duell geschlagen geben. Und 2024? Mit zwei 2:1-Siegen hatte Toronto sich noch in die Partie nach Boston gerettet, um dann doch wieder nach einem 1:2 in der Overtime auszuscheiden.

Dabei hatten die Maple Leafs zehn Minuten vor dem Ende in einem fairen Spiel, in dem es insgesamt nur drei Powerplay-Situationen gab, alle Trümpfe in der Hand. Nachdem zuvor die beiden starken Torhüter Jeremy Swayman (Boston) und Ilya Samsonov (Toronto) ihren Kasten sauber gehalten hatten, brachte William Nylander in der 50. Minute mit einem Schuss aus dem Slot in Führung - aber nicht in die nächste Runde. Denn Hampus Lindholm glich nur 1:21 Minuten später vom linken Bully-Punkt aus.

Der Unterschied war so gering. Kein Zweifel, wir waren in Reichweite." Torontos Kapitän John Tavares

Nachdem ein Nylander-Versuch kurz vor dem Ende vom Schuh von Bostons Verteidiger Parker Wotherspoon gerade noch von Swayman pariert werden konnte, ging es in die Verlängerung. Und da versetzte David Pastrnak die Bruins in einen kollektiven Jubel. Nach einem Lindholm-Pass nahm Pastrnak den von der Bande zurückspringenden Puck auf und traf nach 61:52 Minuten.

NHL 2023/24 Die Playoffs in der Übersicht

"Wir hatten es in Reichweite", haderte Torontos Kapitän John Tavares. "Der Unterschied war so gering. Kein Zweifel, wir waren in Reichweite." Das sah auch sein Coach so. "Die Serie war natürlich unglaublich eng. Verlängerung in Spiel 7, knapper geht es nicht. Deshalb sind wir natürlich enttäuscht, dass wir den Kürzeren gezogen haben", erklärte Sheldon Keefe.

Nun wartet Florida auf die Bruins

Toronto ist raus, für Boston geht es nun in der zweiten Playoff-Runde gegen die Florida Panthers weiter, die ihre Serie in fünf Spielen gegen den Tampa Bay Lightning gewannen. Die Bruins können da Revanche nehmen, den vergangene Saison flogen sie in der ersten Runde überraschend gegen die Panthers nach einem 3:4 in der Serie nach 3:1-Führung noch raus.