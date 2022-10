Nach Frankfurt-Spiel: Marseille-Fan muss sich wegen versuchten Mordes verantworten

Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille wurde von Fanausschreitungen überschattet. Ein OM-Anhänger sieht sich nun dem Vorwurf des versuchten Mordes gegenüber.

Das Stadion Velodrome in Marseille während der Partie zwischen OM und Frankfurt.. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wie die Staatsanwaltschaft von Marseille ("Parquet du Tribunal judiciaire de Marseille") am Freitag mitteilte, sei im Laufe der Ermittlungen bereits am 19. Oktober ein 26-jähriger Anhänger von Olympique Marseille festgenommen worden. Dieser soll in Marseille wohnhaft sein, der Name wurde nicht genannt. Die Behörde teilte nun mit, dass gegen ihn Anklage "wegen versuchten Mordes, vorsätzlicher Gewalt, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie wegen der Einführung, des Besitzes und des Gebrauchs von Raketen oder Feuerwerkskörpern in einer Sportstätte" erhoben wurde.

Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" wurde gegen den Tatverdächtigen eine Untersuchungshaft angeordnet, auf Antrag der Verteidigung kam er aber wieder auf freien Fuß. Die Staatanwaltschaft Marseille soll Berufung gegen die Entscheidung eingelegt haben.

Am 2. Spieltag der Gruppenphase setzte sich Eintracht Frankfurt durch einen Treffer von Lindström in der 43. Minute mit 1:0 bei Olympique Marseille durch. Das Spiel wurde von schweren Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanlagern begleitet. Insbesondere die "OM"-Anhänger legten eine ein erschreckende Feindseligkeit an den Tag. Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke hatte einen solchen Gewaltausbruch "in unserer Welt nicht für möglich gehalten" und musste feststellen, dass "es ist schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und an Hass uns auch in den ganzen Gesten da entgegenschlug - und natürlich auch auf Reaktionen traf. Für uns war das in dieser Form, dieser Masse und Intensität noch nicht bekannt."

Opfer zieht sich schwere Verletzungen zu

Dem Tatverdächtigen wird konkret vorgeworfen, diejenige Person zu sein, die im Stadion Velodrome eine Leuchtrakete aus einem Fanblock der Marseille-Fans in den Frankfurter Zuschauerbereich abgefeuert zu haben. Von dieser wurde ein 65 Jahre alter SGE-Anhänger im Halswirbelbereich getroffen. Dieser stürzte infolgedessen und zog sich dabei schwere Verletzung zu. Nach einer ersten Behandlung in Marseille wurde das Opfer anschließend an die Universitätsklinik Frankfurt verlegt.

Wie französische Medien übereinstimmend berichten, soll der Tatverdächtige während seiner Zeit im Polizeigewahrsam zugegeben haben, die Rakete abgefeuert zu haben. Die Vorkommnisse insbesondere im Stadion haben auch die UEFA auf den Plan gerufen. Der Kontinentalverband ermittelt sowohl gegen die OM-Anhänger als auch gegen die Frankfurter Fans.