Nach erster Niederlage und vorm Pokalfinale: Xhaka und die Charakter-Frage

Die 0:3-Niederlage im Europa-League-Finale gegen Atalanta sorgt für große Enttäuschung bei Bayer und Granit Xhaka. Der Sechser thematisiert danach die Charakter-Frage.

Aus Dublin berichten Stephan von Nocks und Leon Elspaß

Da standen sie nun und blickten erschöpft durchs weite Rund. Ausgerechnet im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo kassierte Bayer die erste Saisonniederlage - im 52. Pflichtspiel 2023/24, im vorletzten Duell dieser Spielzeit. Das Timing für diese verdiente 0:3-Pleite, es hätte kaum schlechter sein können. Sechser Granit Xhaka erklärte: "Die Enttäuschung ist riesig."

Kein Wunder, so fand der neue Deutsche Meister gegen Bergamo nie zu seinem Spiel, war hinten wie vorne weit von seiner Top-Form entfernt und zeigte seine schwächste Leistung in dieser so großartigen und historischen Runde. Bezeichnend: Selbst Xhaka, Bayers Mittelfeldchef, der Denker und Lenker, der sich sonst als Ruhepol und Impulsgeber verdingt, selbst er erwischte einen schlechten Tag, spielte fahrig, ließ sich vom aggressiven Anlaufen der Italiener beeinflussen - und vor dem 0:2 von Ademola Lookman übertölpeln.

Xhaka thematisiert die Charakterfrage

In die tiefschürfende Ursachenforschung mochte Xhaka danach nicht eintauchen, er bekräftigte nur, dass die bessere Mannschaft gewonnen und dass die 51 Pflichtspiele andauernde Ungeschlagen-Serie aus verschiedenen Gründen ein Ende gefunden habe. Danach richtete er den Blick gleich wieder nach vorn - auf die kernige Xhaka-Art.

"Jetzt müssen wir schauen, welchen Charakter diese Mannschaft wirklich hat", sagte der 31-Jährige also und erklärte: "Wenn man 51 Spiele ungeschlagen ist, ist es einfach zueinanderzustehen und zu lachen." Nun indes nach der ersten Niederlage sei die Zeit gekommen, um zu sehen, "welcher Spieler einen Charakter hat, welcher Spieler schnell aufstehen und weitermachen kann". Klar sei: "Diese Niederlage darf unsere Saison nicht kaputtmachen." Und da der Triple-Traum ausgeträumt ist, müsse es nun eben das Double werden.

Xhaka verliert sein zweites Europa-League-Finale

Am kommenden Samstag im Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zählt für die turmhoch favorisierte Werkself logischerweise einzig der Sieg. Da, sagte Xhaka, hätte Leverkusen "eine neue Chance, alles zu geben und dann eine fast perfekte Saison" mit dem zweiten nationalen Titelgewinn abzuschließen.

Zweifel am Charakter des Teams, das stellte der Schweizer Nationalspieler nachfolgend klar, hege er nicht. Für Bayer aber ist es nun eben noch mal ein ganz neues Gefühl, eine ganz neue Prüfung zum Saisonfinale. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es viel einfacher ist, wenn alles schön läuft. Ich weiß aber auch, dass man noch mehr zueinanderstehen muss, wenn es mal weniger gut läuft", bekräftigte der routinierte Mittelfeldmann, der nach dem 1:4 mit dem FC Arsenal 2019 gegen den FC Chelsea nun sein zweites Europa-League-Endspiel verlor.

Bayer steht gegen Kaiserslautern vor Charaktertest

"Klar ist es schmerzhaft, ein Finale zu verlieren. Aber das gehört leider zum Fußball dazu", sagte Xhaka. "Es war nicht unser Tag, es war nicht unser Spiel." Dementsprechend groß war der Frust nach Abpfiff. Bayers Stratege betonte aber auch: "Diese Niederlage wird uns auf jeden Fall nicht kaputtmachen." Ja, Leverkusen steht vor einem Charaktertest. Dass ihn die Werkself meistern wird, davon zeigte sich Xhaka allerdings überzeugt.