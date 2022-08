Nach enttäuschender Frauen-EM: Parsons nicht mehr Trainer der Niederlande

Mark Parsons ist nicht länger Trainer der Frauen-Nationalmannschaft der Niederlande. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.

Parsons hatte das Amt im Mai 2021 von Erfolgstrainerin Sarina Wiegmann übernommen. Während die 52-Jährige sensationell mit England Europameister im eigenen Land wurde, spielte die Niederlande ein enttäuschendes Turnier.

In der Gruppe wurde die KNVB-Auswahl hinter Schweden nur Zweiter und traf deshalb bereits im Viertelfinale mit Frankreich auf einen schweren Gegner. Dort war für die Niederlande letztlich Endstation (0:1).

Am Mittwoch gab der niederländische Fußballverband nun bekannt, dass man sich gemeinsam mit Parsons auf eine Trennung geeinigt habe. "Im Vorfeld und bei der EM waren sowohl die Leistungen als auch die Ergebnisse enttäuschend, und das können wir uns nicht leisten. Angesichts der anstehenden WM-Qualifikationsserie steht fest, dass sehr kurzfristig jemand anderes am Ruder sein wird. Das ist keine schöne Entscheidung, aber das gehört auch zum Spitzenfußball dazu", kommentierte Geschäftsführungsmitglied Jan Dirk van der Zee die Entscheidung.

Im September steht für die Niederlande das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Island an. Nach sieben Spielen führt der WM-Finalist von 2019 die Gruppe mit zwei Punkten vor Island, das ein Spiel weniger absolviert hat, an. Gelingt der Niederlande ein Sieg, ist die Teilnahme am kommenden Turnier 2023 in Australien und Neuseeland gesichert. Wer das Team gegen Island als Coach leiten wird, ist noch offen.