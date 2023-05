Nach elf Jahren: Van der Sar verlässt Ajax

Edwin van der Sar gibt sein Amt als Geschäftsführer von Ajax Amsterdam ab und verlässt nach elf Jahren den Klub. In seine Amtszeit fielen einige sportliche und wirtschaftliche Erfolge, in der vergangenen Saison blieb Ajax aber titellos.

Der ehemalige niederländische Nationaltorhüter Edwin van der Sar verlässt nach elf Jahren in offizieller Funktion Ajax Amsterdam. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der Geschäftsführer seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig beenden und zum 1. Juni seine Aufgaben an seine Vorstandskollegen übertragen. Der Aufsichtsrat hat den 52-Jährigen jedoch gebeten, formell bis zum 1. August im Amt zu bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Van der Sar, der als Spieler mit Ajax 1992 den UEFA-Pokal und 1995 die Champions League gewann, kehrte 2012 als Marketingdirektor zu seinem Jugendklub zurück. Zur Saison 2015/16 übernahm er das Amt des Sportvorstands und stieg im November 2016 zum Geschäftsführer auf. In seiner Zeit als CEO gewann Amsterdam drei Meisterschaften, erreichte 2017 das Europa-League-Finale und verpasste 2019 das Finale der Champions League nur um Haaresbreite. Durch den Verkauf talentierter Spieler, beispielsweise Frenkie de Jong zum FC Barcelona oder Matthijs de Ligt zu Juventus Turin, erwirtschaftete der Klub in seiner Amtszeit zudem einen Transferüberschuss von rund 400 Millionen Euro - nur Benfica Lissabon erzielte im gleichen Zeitraum einen noch höheren Gewinn.

Die abgelaufene Spielzeit beendete Ajax jedoch nur auf dem dritten Platz und ohne Titelgewinn. Damit schnitt der Verein so schlecht ab wie zuletzt vor 14 Jahren. Von den Fans wird dieser sportliche Absturz zum Teil van der Sar angelastet, unter anderem weil er den einstigen Erfolgstrainer Erik ten Hag nach Manchester ziehen ließ und die Suche nach einem adäquaten Nachfolger misslang: Alfred Schreuder wurde bereits nach einem halben Jahr wieder entlassen.

"Nach elf Jahren bin ich fertig"

Der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa hatte dennoch bis zuletzt auf einen Verbleib der Klubikone gehofft: "Wir wollten, dass Edwin bleibt, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Das müssen wir respektieren." Unter van der Sar habe der Klub viele Erfolge gefeiert und sei wirtschaftlich und im internationalen Ansehen deutlich gewachsen. Die abgelaufene Saison könne daher die Amtszeit des Geschäftsführers nicht überschatten, so Eringa.

Van der Sar selbst, der auch für Juventus Turin, den FC Fulham und Manchester United zwischen den Pfosten stand, blickte in der Klubmitteilung dankbar auf seine zweite Karriere in Amsterdam zurück. Allerdings betonte er: "Nach fast elf Jahren im Vorstand bin ich fertig. Wir haben zusammen wunderbare Dinge erlebt, aber es war auch eine unglaublich harte Zeit. Es fühlt sich nicht gut an, in der nächsten Zeit Entscheidungen über die Zukunft dieses wunderbaren Vereins zu treffen. Deshalb habe ich beschlossen, mein Amt niederzulegen."

Van der Sar lässt Zukunft offen

Wie es für ihn weitergeht, ließ der ehemalige Weltklasse-Torwart offen: "Ich fühle das Bedürfnis, etwas Abstand zu gewinnen, mich zu erholen und andere Dinge zu tun." Seine Tätigkeiten bei FIFA, UEFA und in der European Club Association (ECA) wird van der Sar aber wohl fortsetzen. Ajax kündigte hingegen an, zum 1. August einen Nachfolger zu präsentieren, möglichst erneut mit Ajax-Vergangenheit.