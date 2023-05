Nach elf Jahren Serie A: Sampdoria steht als Absteiger fest

Sampdoria Genua steht nach elf Spielzeiten in der Erstklassigkeit als erster Absteiger der Serie A in dieser Saison fest. Einige aus der Bundesliga bekannte Namen stehen im Kader der Ligurer.

Das 0:2 in Udine trotz großem Kampf bis zum Schluss besiegelte den Abstieg Sampdorias, der aber ohnehin quasi fix war. Schon zuvor erlebten die Blucerchiati eine Horrorsaison, nach 34 Spieltagen stehen gerade einmal 17 Pünktchen bei nur drei Siegen auf der Habenseite. Allen voran die Offensive enttäuschte mit nur 20 Toren, 61 Gegentreffer bestätigen zudem eine instabile Defensive.

Es knirschte in dieser Spielzeit an allen Ecken und Enden, daran konnte auch Trainer Dejan Stankovic nichts mehr ändern. Der Serbe hatte Anfang Oktober von Marco Giampaolo, der nach zwei Punkten aus den ersten acht Spielen gehen musste, übernommen.

Im Anschluss wurde es unter Stankovic aber nur bedingt besser - und so müssen die Norditaliener, die 1990 den Europapokal der Pokalsieger und ein Jahr später den Scudetto gewinnen konnten, nach elf Jahren den Gang in die Serie B antreten.

Cuisance steigt zum zweiten Mal in Folge ab

Dabei gehört Sampdoria im 21. Jahrhundert definitiv zum Inventar der Serie A, seit der Saison 2003/2004 spielten die Ligurer bis auf eine Spielzeit pausenlos im italienischen Oberhaus.

Nun wird es im Sommer einen Umbruch geben - und davon könnten auch einige ehemalige Bundesliga-Spieler betroffen sein. Denn in Koray Günter (ehemals Dortmund; Leihgabe von Hellas Verona), Tomas Rincon (HSV), Michael Cuisance (Bayern, Gladbach; Leihgabe aus Venedig), Abdelhamid Sabiri (Nürnberg, Paderborn; Leihgabe aus Florenz) und Sam Lammers (Frankfurt; Leihgabe aus Bergamo) stehen derzeit einige bekannte Gesichter im Samp-Kader - viele per Leihe.

Für Cuisance ist es gar der zweite Abstieg in Serie, im vergangenen Jahr konnte er mit Venedig ebenfalls die Liga nicht halten.

Verabschiedet sich Quagliarella ohne Treffer?

Nicht vergessen werden darf bei der Aufzählung des Kaders natürlich der Kapitän, Fabio Quagliarella: Der mittlerweile 40-jährige ehemalige Nationalspieler spielt seit 2016 für die Genuesen und war regelmäßig ein Garant für den Klassenerhalt - unvergessen seine Saison 2018/19, als er 26 Tore erzielte, Torschützenkönig wurde und bei sieben weiteren Toren assistierte.

In dieser Saison konnte aber auch Quagliarella dem kränkelnden Offensivspiel nicht mehr die nötige Power geben, in 19 Einsätzen kommt er auf keinen einzigen Scorerpunkt. Gegen Udine war er knapp dran, traf aber nur den Pfosten. Auch sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, ein Umbruch könnte in der kommenden Saison also ohne den 40-jährigen Kapitän stattfinden.

Die Abschiedstour bestreitet der Angreifer vor seinem möglichen Karriereende gemeinsam mit seinen Blucerchiati gegen Empoli, die AC Mailand, Sassuolo - und schließlich am letzten Spieltag beim bereits feststehenden Meister Napoli, ganz nebenbei Quagliarellas Ex-Klub.