Nach einem Jahr: Niskanen verlässt Ingolstadt

Ilmari Niskanen und der FC Ingolstadt gehen nach nur einem Jahr getrennte Wege. Der Finne wechselt zu Dundee United.

Niskanen war erst vor einem Jahr von Kuopio zu den Schanzern gekommen. In 20 Pflichtspielen in der 3. Liga blieb der Außenbahnspieler ohne Tor, feierte aber am Ende den Aufstieg mit den Oberbayern. In der neuen Saison kam der 23-Jährige aber lediglich zu einem Kurzeinsatz im Pokal gegen Aue (2:1). Nun folgt die Trennung.

Niskanen spielt künftig für Dundee United. Beim schottischen Erstligisten, der nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto hat, erhofft man sich "große Momente" vom Nationalspieler Finnlands, wie Trainer Tam Courts betonte. Noch müssen allerdings letzte Details geklärt werden, die Verantwortlichen hoffen aber, die Arbeitserlaubnis für den Neuzugang möglichst schnell zu erhalten. Schon am Sonntag könnte Niskanen dann gegen St. Johnson zu seinem Debüt kommen.

Der Finne spielte seit 2014 bei Kuopion Palloseura. Dort machte er 2020 mit sechs Toren in 13 Spielen auf sich aufmerksam. Schon als FCI-Profi gab er im September 2020 seinen Einstand in der finnischen Nationalmannschaft. Fünf weitere Länderspiele folgten (ein Tor).