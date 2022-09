Nach Djedovic-Abschied: Lucic neuer Bayern-Kapitän

Die Münchner Bayern werden in dieser Saison von einem neuen Kapitän auf den Court geführt.

Rekordspieler Nihad Djedovic hat München nach Ablauf der vergangenen Spielzeit verlassen und geht nun für Unicaja Malaga in Spaniens Oberhaus auf Korbjagd. Damit war klar: Die Bayern brauchen einen neuen Kapitän und einen Nachfolger für den Deutsch-Bosnier, der in neun Jahren an der Isar 291 Einsätze für den FCB sammeln konnte.

Es übernimmt Vladimir Lucic. Der 33-jährige Serbe spielt bereits seit 2016 für den Bundesligisten und wurde im Vorjahr von den Bayern-Fans zum "Spieler des Jahrzehnts" gewählt.

"Fester Teil dieser Organisation"

"Für mich persönlich ist das eine sehr schöne Sache, ich gehe jetzt in meine siebte Saison hier und fühle mich schon lange als fester Teil dieser Organisation", sagte Lucic. Der Forward ist auch Kapitän der serbischen Nationalmannschaft.

Die Münchner eröffnen die BBL-Saison aus ihrer Sicht am Samstag mit einem Heimspiel gegen den Südrivalen ratiopharm Ulm. Der große Widersacher im Kampf um den Titel, Double-Gewinner Alba Berlin, startet schon am Mittwochabend zu Hause gegen die Veolia Towers Hamburg.