Nach dem "Wahnsinn": Peppt Waldhof gegen den FCK die Bilanz auf?

Auf den SV Waldhof Mannheim wartet das Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern - und reichlich Brisanz.

Sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen - die Bilanz der Mannheimer 2022 ist ausgeglichen, im Aufstiegsrennen ist Waldhof auch dank der Patzer der Mitkonkurrenten aber immer noch vertreten. Auch wenn das letzte Remis schmerzt.

Mit einem 0:0 gegen Türkgücü im Rücken empfängt Waldhof die Roten Teufel, für Mannheim war die Nullnummer gegen die Münchner ein Rückschlag. Ein vermeidbarer. Trainer Patrick Glöckner monierte vor allem die Chancenverwertung: "Wir müssen nach 10 Minuten schon mit 3:0 führen. Dann ist hier auch Ruhe", so Glöckner am "MagentaSport"-Mikrofon. "Das ist Wahnsinn."

Das tut natürlich unglaublich weh. Dominik Martinovic

"Es hätten mehrere locker mit einem Doppelpack vom Platz gehen können - und das tut natürlich unglaublich weh", ärgerte sich Dominik Martinovic, mit elf Toren und sechs Vorlagen immerhin Dritter der Scorerliste der 3. Liga und Vierter in der Torjägerliste.

Mannheim blieb trotz der vielen Großchancen bei 39 Treffern stehen und hat damit etwas gemeinsam mit dem FCK. Allerdings haben die Pfälzer erst 15 Gegentore geschluckt (Liga-Bestwert), Waldhof hingegen schon 30. Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gilt es für die Glöckner-Elf, nicht nur diese Bilanz aufzubessern. Im direkten Vergleich in den jüngsten Aufeinandertreffen hat Lautern die Nase vorne.

Fünf Duelle, noch kein Waldhof-Sieg

Fünfmal trafen sich Mannheim und Kaiserslautern auf Drittliga-Ebene, viermal gab es ein Unentschieden, auch beim äußerst turbulenten 0:0 in der Hinrunde der aktuellen Saison. Im Carl-Benz-Stadion feierte zuletzt der FCK, der beim Debüt von Coach Marco Antwerpen mit 2:0 triumphierte. Für Mannheim zählt es also nicht nur mit Blick auf die Tabelle, in der Lautern bei einem Spiel weniger um vier Punkte besser dasteht - und auf einem Aufstiegsplatz.