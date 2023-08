Nach dem Kopftreffer beim Lübeck-Tor: Bartels mit nach Dresden gereist

Viel Ärger hat es beim SV Waldhof am Wochenende rund um den späten Ausgleichstreffer des VfB Lübeck gegeben. Torhüter Jan-Christoph Bartels ist angeschlagen mit nach Dresden gereist.

2:2 nach 2:0. Schon das nackte Resultat gegen Aufsteiger VfB Lübeck und der Ergebnisverlauf sorgten bei Waldhof Mannheim am Samstag für mächtig Frust. Aber dann war da ja noch das umstrittene Ausgleichstor der Gäste in der 82. Minute. Mats Facklam hatte die Kugel im Torraum mit Rücken oder Schulter im Sprung über die Linie bugsiert, dabei aber auch Heimtorwart Bartels am Kopf getroffen.

Der Schiedsrichter Marc-Philipp Eckermann (Winnenden, kicker-Note 5) erkannte das Tor an, trotz aller Proteste von Waldhof-Seite. Währenddessen musste Bartels länger behandelt und schließlich durch Lucien Hawryluk ersetzt werden.

Verdacht auf leichte Gehirnerschütterung

Wie der "Mannheimer Morgen" berichtet, hatte Bartels aber wohl Glück im Unglück, von einem Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung ist die Rede. Der 24-Jährige ist mit zum Auswärtsspiel der Kurpfälzer nach Dresden gereist. Ob er zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht klar. Anstoß ist am Abend um 19 Uhr. Fehlt Bartels im Spieltagsaufgebot, rückt Hawryluk (22) erneut ins Tor, Neuzugang Malwin Zok (20) nimmt dann auf der Bank Platz.

Unabhängig von der Torwart-Personalie strebt Trainer Rüdiger Rehm mit den Kurpfälzern in Dresden nach einer Niederlage und einem Remis den ersten Saisonsieg an.