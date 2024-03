Nach dem "großen Schock": Schalke gibt Entwarnung bei Allgaier

Das 1:5 beim FC Wegberg-Beeck interessierte bei der U 23 des FC Schalke 04 am Samstag allenfalls am Rande. Viel wichtiger war die Frage, wie es Winterneuzugang Felix Allgaier gehe, der nach einem Kopfballduell bewusstlos zu Boden fiel. Am Sonntag drangen hoffnungsvolle Neuigkeiten durch.

Erstes kleines Aufatmen: Schalke-Talent Felix Allgaier war schon am Samstag nach einigen Minuten wieder ansprechbar. IMAGO/Fotostand