Nach acht Monaten: Löwe Wein feiert Comeback

Lange Zeit musste 1860 München auf Daniel Wein verzichten. Am Dienstagabend feierte der Mittelfeldspieler sein Pflichtspiel-Comeback.

Das Jahr 2021 war kein besonders gutes für Daniel Wein. Wegen einer Muskelverletzung, einer Achillessehnenreizung sowie eines Zehenbruchs musste er bereits bis Ende August immer wieder für längere Zeit pausieren. Er kämpfte sich aber zurück und gehörte ab dem 7. Spieltag der Saison 2021/22 wieder zum Stammpersonal. Doch im November 2021 erfolgte dann der nächste Rückschlag. Wegen einer nicht näher bezifferten Fußverletzung musste der 25-Jährige erneut pausieren.

Die Rekonvaleszenz dauerte länger, als zunächst vermutet. In der abgelaufenen Spielzeit konnte Wein überhaupt nicht mehr auflaufen. In der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit griff er dann wieder ein, beim 0:3 in der Generalprobe gegen Newcastle United stand Wein erstmals wieder im Löwen-Dress auf dem Platz.

Köllner: "Er hat es super gemacht"

Am Dienstagabend folgte nun auch nach acht Monaten Zwangspause sein Pflichtspiel-Comeback. Löwen-Coach Michael Köllner beorderte Wein in der 1. Runde des Landespokals Bayern bei Bezirksligist SV Rödelmaier (7:0) in die Startformation. Wein durfte auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld ran und machte seine Sache gut. "Er hat es super gemacht", lobte Köllner auf der Löwen-Website seinen Rückkehrer. "Ich freue mich für ihn, dass es ohne Schmerzen über die Bühne gegangen ist. Jetzt schauen wir, dass wir ihn sukzessive an die Mannschaft heranbringen."

Am Freitagabend (20.45 Uhr) steht für die Löwen der Pokalkracher der 1. Runde gegen Borussia Dortmund an. Das Highlight dürfte für Wein allerdings wohl noch zu früh kommen. Doch sein Comeback in der 3. Liga deutet sich an, eventuell ist er bereits für das erste Heimspiel der Saison am 6. August gegen den Aufsteiger VfB Oldenburg eine Option.