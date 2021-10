Nach 21 Profi-Jahren: Pau Gasol beendet seine Karriere

Die spanische Basketball-Legende Pau Gasol erklärte am Dienstagabend im Alter von 41 Jahren seine Spielerkarriere für beendet.

Beendete seine beeindruckende Spielerkarriere am Dienstag offiziell: Pau Gasol. imago images

19 NBA-Saisons, zwei NBA-Titel (mit den Los Angeles Lakers), sechsmaliger Allstar, drei olympische Medaillen - Pau Gasol gehört zweifellos zu den größten europäischen Basketballspielern aller Zeiten.

"Es war keine leichte Entscheidung, aber eine gut durchdachte. Ich wollte bis zum Ende meiner Karriere spielen und genießen und nicht von einer Verletzung zum Aufhören gezwungen werden", erklärte Gasol auf eine Pressekonferenz. Schon nach dem Aus im Viertelfinale der Spiele von Tokio hatte er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Marc (36) mitgeteilt, dass beide künftig nicht mehr in der spanischen Nationalmannschaft spielen werden.

Weit über 1.000 NBA-Spiele

Der aus Barcelona stammende Gasol kam bereits 2001 in die NBA und lief dort für die Memphis Grizzlies (2001-2008), Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019) und schließlich 2019 noch für kurze Zeit für die Milwaukee Bucks auf und spielte insgesamt in über 1.350 Partien in der NBA.

Zuletzt war Gasol noch einmal zu seinem Heimatklub FC Barcelona zurückgekehrt. "Ich bin dankbar, dass ich mit Barça, dem Klub, bei dem alles begann, nochmal den Titel in der Liga gewinnen und bei Olympia mit der Nationalmannschaft spielen konnte", sagte er.