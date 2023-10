Muskelverletzung: Kraulich fehlt Dynamo länger

Sportlich läuft es für Dynamo Dresden derzeit bestens, personell dagegen muss der Drittliga-Spitzenreiter einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Tobias Kraulich fehlt länger.

Kurz vor der Pause war für Tobias Kraulich das Spitzenspiel in Ulm beendet, der Innenverteidiger musste verletzt vom Feld. Ulm nutzte die Gunst der Stunde, die durch die Unordnung mit der Auswechslung von Kraulich entstanden war noch vor dem Gang in die Kabine zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende siegte Dresden dennoch mit 3:2, verteidigte Platz eins, muss aber in nächster Zeit ohne Kraulich auskommen.

Der hat sich "eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel" zugezogen, wie die SGD am Dienstag mitteilte. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden. Der Abwehrspieler wird Dynamo "somit für die kommenden Wochen" nicht zur Verfügung stehen.

Der 24-Jährige kam im Sommer vom SV Meppen nach Dresden und brachte die Erfahrung von 15 Zweitliga-Partien für die Würzburger Kickers sowie 68 Drittliga-Spielen für Erfurt, Würzburg und zuletzt Meppen mit. Für Dynamo lief er seit dem 5. Spieltag siebenmal auf, stand jeweils in der Startelf und wusste auch zu überzeugen (kicker-Durchschnittsnote 3,21).