Musiala vor Gavi? "Gleich ruft der Laporta wieder an"

Gavi (18) hat unter anderem Jamal Musiala (19) bei der Wahl zum besten U-21-Spieler Europas hinter sich gelassen. Julian Nagelsmann hätte anders entschieden.

Wie das so ist bei einer Wahl, sind nicht immer alle oder manchmal auch nur wenige einverstanden mit dem Ergebnis. Der FC Bayern hat da im letzten Jahr mit der Vergabe des Ballon d'Or an Lionel Messi so seine Erfahrungen gemacht und auch in diesem Jahr zumindest leicht verdutzt geschaut.

Die Kopa-Trophäe für den besten U-21-Spieler der abgelaufenen Saison ging am Montag an Gavi vom FC Barcelona, Jamal Musiala landete hinter Real Madrids Eduard Camavinga auf Platz drei, gefolgt von Jude Bellingham. "In meinen Augen haben sowohl Jamal als auch Jude Bellingham eine bessere Saison gespielt als der Gewinner", sagte Julian Nagelsmann am Dienstag und hob gleich beschwichtigend die Hände: "Der Gewinner hat es auch sehr gut gemacht."

47 Pflichtspiele absolvierte der 1,74 Meter kleine Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison für die erste Mannschaft der Blaugrana, ein Titel sprang dabei - im Gegensatz zu Musiala (deutscher Meister) oder Camavinga (Champions League, spanischer Meister) - nicht heraus. "Ich sehe Jamal und Jude einen Tick vorne", wiederholte Nagelsmann. "Bei den beiden ist es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Je nach Gusto, was man lieber sieht: eher den Box-to-Box-Spieler oder den sehr feinen Fußballer in der roten Zone."

Nagelsmann sieht "Terrier-Komponente" bei Gavi

Diese Diskussion ist jedoch hinfällig, schließlich gingen beide leer aus. "Unverdient wäre es für keinen der drei gewesen", findet Nagelsmann, also weder für Musiala, Bellingham oder eben Gavi. "Das ist ein sehr, sehr guter Spieler, den ich für hochtalentiert halte; der eine extreme Gewinner-Mentalität hat, für sein Alter sehr giftig." Ein Spieler, der "für Barcelona sehr interessant ist, weil er so eine Terrier-Komponente reinbringt", gepaart mit fußballerischen Fähigkeiten.

Genau deshalb hob Nagelsmann gleich nochmal die Hände, nachdem er sich zum dritten Mal für Musiala oder Bellingham ausgesprochen hatte: "Gavi ist auch ein herausragender Spieler, ich will jetzt nicht wieder einen Clinch mit Barcelona." Im Sommer hatte Barça-Präsident Joan Laporta giftig auf Nagelsmanns Aussagen bezüglich des Budgets der Katalanen reagiert. "Ich freue mich auch für ihn", sagte Nagelsmann also sicherheitshalber über Gavi und verließ das Podium, um dann, als das Mikro außer Reichweite war, noch lachend hinzuzufügen: "Gleich ruft der Laporta wieder an."