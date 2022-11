Musiala schlägt Messi - im Vergleich der 19-Jährigen

Darf man Jamal Musiala mit Lionel Messi vergleichen? Natürlich! Sicher nicht in Bezug auf das Karrieregesamtwerk. Hier muss der 19-Jährige fast Überirdisches leisten, will er irgendwann an den Argentinier heranreichen. Ein Vergleich mit dem 19-jährigen Messi und was er zu diesem Zeitpunkt geleistet hatte, ist dagegen höchst spannend.

Mit 19 schon extrem stark: Jamal Musiala und Lionel Messi.