Münster schlägt Dresden und zieht vorbei - Ulm verliert Platz 1 an den Jahn

Am 31. Spieltag der 3. Liga waren die Top 4 im Einsatz - und es wurde kräftig durchgemischt an der Tabellenspitze. Münster setzte seinen Siegeszug gegen Dresden fort und ist nun schon Dritter, Dynamo dagegen rutscht auf Rang 4 ab. An der Spitze steht wieder Regensburg, obwohl Ulm in letzter Sekunde noch einen Punkt gegen Aue holte. Auch der Abstiegskampf spitzt sich zu.

Der Verlierer im Aufstiegsrennen am Samstag war die SG Dynamo Dresden. Die Sachsen, vor dem Spieltag Tabellenzweiter, verloren das Topspiel in Münster und tauschten mit den weiter formstarken Preußen, die nun seit elf Spielen ungeschlagen sind und die letzten sieben Partien gewannen, den Platz. Die Hildmann-Elf gewann durch einen Kopfballtreffer von Batmaz in der 52. Minute gegen das bis dahin dominante Dynamo, das auch Alu-Pech hatte. Münster ist nun erstmals in dieser Saison Tabellendritter, die SGD dagegen erstmals seit dem 4. Spieltag nicht unter den Top 3.

Gewinner der 31. Runde ist neben den Preußen auch der SSV Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer meldeten sich nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Spielen mit einem 2:0 gegen Halle zurück. Die Tore von Viet und Kother sorgten dafür, dass der Jahn wieder Tabellenführer in der 3. Liga ist.

Denn der SSV Ulm 1846 Fußball, der am 29. Spieltag erstmals die Spitzenposition übernommen hatte, musste sich zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit einem 2:2 zufriedengeben und hat nun einen Punkt weniger als Regensburg auf dem Konto. Für Ulm war es letztlich sogar ein Punktgewinn, denn nach Führung der Spatzen hatte Aue die Partie gedreht, ehe Kastanaras mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit doch noch auf 2:2 stellte.

Für reichlich Spannung ist also sieben Spieltage vor Saisonende gesorgt, das Top-Quartett trennt nur drei Zähler. Der Jahn (57) und Ulm (56) stehen derzeit auf den begehrten Aufstiegsrängen, Münster (55) auf dem Relegationsrang und Dresden (54) liegen in Lauerstellung. Mit dem Aufstiegskracher Münster gegen Regensburg geht es dann in die 32. Runde.

Auch der Abstiegskampf spitzt sich zu

Nicht minder spannend ist der Abstiegskampf, in dem Mannheim nach einer wilden Schlussphase mit einem 2:1 in Dortmund erstmals seit dem 20. Spieltag einen Abstiegsplatz verlassen hat. In der Nachspielzeit glich der BVB II vom Punkt aus, ehe Rieckmann mit seinem zweiten Treffer in letzter Minute das 2:1 markierte und für Mannheimer Jubelstürme auf dem Rasen in Dortmund sorgte. Der Hallesche FC, der in Regensburg unterlegen war, rutschte so mit zwei Zählern weniger auf den 17. Platz ab.