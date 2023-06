Münster holt Preißinger: "Das hat mich alles sehr überzeugt"

Preußen Münster bastelt nach dem Aufstieg weiter am Kader für die 3. Liga und präsentiert mit Rico Preißinger den nächsten Neuzugang.

Nach Joel Grodowski (vom SC Verl), Luca Bazzoli (VfB Stuttgart II) und Daniel Kankam Kyerewaa (Schalke II) ist Rico Preißinger der vierte Neuzugang, mit dem Aufsteiger Preußen Münster den Klassenerhalt in der 3. Liga angehen möchte. Der 26-Jährige ist beim Trainingsauftakt am Sonntag direkt dabei.

"Rico hat seine Qualitäten im zentralen Mittelfeld in den vergangenen Jahren bereits auf Topniveau in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga unter Beweis gestellt. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns an seine sehr erfolgreichen Zeiten, insbesondere in Magdeburg, anknüpfen kann“, kommentiert Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer den Transfer. Über die Vertragslauzeit machten die Preußen keine Angaben.

"Das hat mich alles sehr überzeugt"

"Der Verein hat sein Interesse schon früh bekundet, was mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl vermittelt hat", erzählt Preißinger, wie es zum Wechsel kam. "Nach den persönlichen Gesprächen mit Peter Niemeyer und dem Trainer war mir schnell klar, dass ich hierhin wechseln möchte. Es herrscht eine große Euphorie. Das hat mich alles sehr überzeugt."

Sich selbst beschreibt Preißinger als verlässlich, diszipliniert und engagiert. Ausgebildet wurde der in Münchberg geborene Mittelfeldspieler beim 1. FC Nürnberg. Seine weiteren Stationen waren der VfR Aalen, 1. FC Magdeburg und zuletzt FC Ingolstadt. Neben 135 Spielen in der 3. Liga blickt der Neuzugang auch auf 46 Partien in der 2. Bundesliga zurück.

Los geht die Mission Klassenerhalt für das Team von Sascha Hildmann am Sonntagnachmittag. Der Trainingsauftakt findet ab 14.30 Uhr im Preußenstadion statt. Das erste Testspiel geht am 29. Juni gegen RW Damme über die Bühne. Am ersten Augustwochenende startet die neue Saison.