Führungswechsel, Lichtausfall und zehn Tore: München holt Sieg zwei gegen Wolfsburg

In einem ebenso hart wie intensiv geführten Duell gewann der EHC Red Bull München mit 7:3 gegen die Grizzlys Wolfsburg und holte sich so Sieg zwei im Play-off-Viertelfinale.

Beide Teams begannen offensiv, Wolfsburg, das die erste Partie auf eigenem Eis mit 3:6 verloren hatte, war das Bemühen um den Serienausgleich deutlich anzumerken. Pech hatte Schinko in der 9. Minute mit einem Lattenknaller. Quasi im direkten Gegenzug gingen die Münchern in Führung, Hager verlud völlig freistehend Grizzlys-Goalie Strahlmeier (10.).

Sportlich war es das dann schon im Auftaktabschnitt - allerdings brachen sich dann die Emotionen ihren Bann. Kurz vor der ersten Drittelpause gerieten die beiden Teams nahezu komplett aneinander, es entwickelte sich eine Massenkeilerei, die Fäuste flogen und es hagelte diverse Strafen. Am Ende der 60 Minuten standen in dem hart geführten Duell insgesamt 70 Strafminuten in den Büchern der Referees.

Dreimaliger Führungswechsel und Lichtausfall im Mitteldrittel

Nach der Abkühlung auf der Strafbank beziehungsweise in den Kabinen besannen sich München und Wolfsburg wieder auf den Sport. Die Grizzlys nutzten gleich die ersten beiden Überzahlsituationen im zweiten Drittel durch O'Connor (21.) und White (24.) aus und drehten so das Ergebnis. Doch die Münchner konterten durch Krämmer (25.) zum schnellen 2:2 und überstanden dann eine doppelte Unterzahl ohne Schaden.

Doch der Mittelabschnitt hatte noch mehr zu bieten: Zunächst gelang Wolfsburg durch Fauser die 3:2-Führung (29.), dann gingen bei etlichen Scheinwerfern die Lichter aus. Im Halbdunkeln bewies der Titelverteidiger den besseren Durchblick, binnen weniger Sekunden kurz vor dem Drittelende ging München durch Kastner (38.) und Parkes (39.) in Führung.

Aggressiv kamen die Münchner zum Schlussabschnitt auf das Eis, der EHC drängte nun auf die Vorentscheidung. Und erzwang diese in der 48. Minute durch einen weiteren Doppelschlag durch DeSousa und Parkes. Darauf fanden die Grizzlys keine Antwort mehr. München stellte durch Krämmer (56.) sogar noch auf 7:3 und ging in der "Best-of-seven"-Serie mit 2:0 in Führung.