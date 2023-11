Bayern beenden stressige Woche mit Sieg über Ludwigsburg

Der November läuft aus Bayern-Sicht bisher alles andere als gewünscht. Dennoch zeigte das Team Charakter und fuhr gegen Ludwigsburg einen Sieg ein - es war die vierte Partie binnen einer Woche.

Die Bayern haben ihren Negativtrend gestoppt und in der BBL wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Das Team von Trainer Pablo Laso bezwang die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag in eigener Halle mit 92:84 (39:27).

Vor dem mit 6500 Zuschauern zum vierten Mal in Folge ausverkauften Haus ging das erste Viertel mit 20:11 an die Hausherren. Trotz des Mammutprogramms der Münchner hielt die Energie über die 39:27-Pausenführung. Ludwigsburg versuchte es verstärkt aus der Distanz, kam aber nie näher als fünf Punkte heran.

Coach Laso lobt mentale Stärke

"Ich denke, dass unsere erste Halbzeit sehr gut war und die zweite Halbzeit war vor allem mental sehr gut. Wir haben einige Fehler gemacht, die Ludwigsburg geholfen hat, aber wir sind ruhig geblieben", kommentierte Coach Pablo Laso. "Wir hatten jetzt vier Spiele in einer Woche und waren heute in der Lage, gut aufzutreten und als es enger war, haben wir gute Lösungen gefunden."

Die besten Werfer der Münchner waren Sylvain Francisco (20 Zähler), Devin Booker (15) und Ex-NBA-Profi Serge Ibaka (15). Für die Bayern war es der fünfte Sieg im achten Liga-Saisonspiel. "Heute lief es ziemlich gut, ich hatte zwanzig Punkte dank meines Teams. Wir haben wirklich gut gespielt und den Ball sehr gut verteilt", freute sich Francisco.

Der November verlief aber bislang durchwachsen für den deutschen Pokalsieger und war erst der zweite Erfolg in der siebten Partie. Nach einem freien Tag startet bei den Bayern am Dienstag die Vorbereitung auf die Euroleague-Partie am Donnerstag in Lyon, ehe es in der Liga am Samstag bei Vechta weitergeht. Ludwigsburg muss bereits am Mittwoch in der Champions League bei Dinmamo Banco di Sardegna Sassari ran.