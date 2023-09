Hattrick Smith und satte neun Tore: München düpiert Innsbruck

Für die deutschen Vertreter läuft es in der Vorrunde der Champions Hockey League weiter gut. Nach Mannheim siegte am Sonntag auch der EHC Red Bull München dank eines 9:2 gegen Innsbruck deutlich.

Für München trafen die Verteidiger Konrad Abeltshauser (5.), und Andrew MacWilliam (25.), die Rechtsaußen Trevor Parkes (17., 57.) und Austin Ortega (24., 53.) erzielten jeweils einen Doppelpack. Sogar einen Hattrick feiern durfte Center Ben Smith (9., 30., 44.), der zudem noch einen Assist verbuchte.

In der 24 Teams umfassenden Tabelle rangieren die Oberbayern damit mit zehn Punkten auf Rang drei - nur einen Zähler hinter den beiden führenden Klubs, den Växjö Lakers und Tappara Tampere (je elf).

Die Münchner treffen am 5. Spieltag der Vorrunde am 10. Oktober (Dienstag, 19.30 Uhr) in der CHL erneut zu Hause auf Lukko Rauma, das am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die Adler Mannheim klar verloren hatte. Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) eröffnen die Münchner die DEL 2023/24 mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG.