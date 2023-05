Sekunden vor dem Ende: Bayern ringt Göttingen nieder und geht mit 2:0 in Führung

Die Basketballer des FC Bayern haben in den Play-offs den nächsten Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Gegen die BG Göttingen setzten sich die Münchener knapp mit 87:85 durch und führen in der Serie nun mit 2:0. Die Entscheidung brachten dabei zwei Freiwürfe innerhalb der letzten Sekunden.

Geno Crandall erzielte elf der ersten 14 Göttinger Punkte und führte sein Team zu einem guten Start. Überhaupt waren die Gäste dank einer starken Dreierquote auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Noch treffsicherer waren aber die Bayern: Die Gastgeber erzielten im zweiten Viertel 31 Punkte, trafen in der ersten Hälfte 64,5 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und setzten sich zur Pause auf 55:43 ab.

Mitte des dritten Viertels erlebten die Münchener eine Schrecksekunde: Nationalspieler Andreas Obst verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am rechten Knie und kehrte nicht mehr auf das Parkett zurück. Drei Minuten später hatten die Göttinger ausgeglichen. Die Bayern eröffneten den Schlussabschnitt mit einem 9:1-Lauf, die Gäste kamen aber zurück, Crandall glich 22 Sekunden vor Schluss zum 85:85 aus. Doch in den Schlusssekunden entschied Cassius Winston (13 Punkte) an der Freiwurflinie das Spiel zugunsten der Bayern.

Ein weiterer Erfolg beschert der Mannschaft von Cheftrainer Andrea Trinchieri nun den Einzug in die nächste Runde. Den können die Bayern am kommenden Sonntag perfekt machen, dann steigt das dritte Spiel der Serie in Göttingen.