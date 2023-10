Verbessert, aber kein Glück bei Dreiern: Bayern verliert auch gegen Fenerbahce

Wieder ist ein Favorit auf den Euroleague-Titel für die Basketballer des FC Bayern zu stark. Die Gäste-Fans sorgen für ein türkisches Heimspiel.

Gefühltes Auswärtsspiel in München: Isaac Bonga verliert mit dem FC Bayern gegen Fenerbahce. IMAGO/kolbert-press

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Euroleague erneut gegen einen Titelfavoriten verloren. Gegen Fenerbahce Istanbul unterlag das Team von Trainer Pablo Laso am Freitagabend mit 67:76 (38:41). Nach fünf Spielen in der Königsklasse haben die Münchner eine Bilanz von 2-3 Siegen. Bester Schütze gegen die Türken war Sylvain Francisco mit elf Punkten.

Knapp eine Woche nach dem 59:98-Debakel beim FC Barcelona zeigten sich die Münchner zumindest verbessert. Auch wenn der Euroleague-Titelanwärter aus der Türkei von zahlreichen Fans in der Halle über die komplette Spielzeit wie eine Heim-Mannschaft unterstützt wurde, führten die Münchner nach zehn Minuten mit 20:19. Das zweite Viertel gehörte allerdings den Gästen: Mit 41:38 für Fenerbahce ging es in die Pause.

Im dritten Durchgang kontrollierte die Mannschaft von Coach Dimitrios Itoudis die Rebounds und ließ nur neun Bayern-Punkte zu. Das Laso-Team traf von jenseits der Dreipunkte-Linie nicht, daher kamen die Münchner nicht näher an den Euroleague-Sieger von 2017 heran. Immer wieder war es Fenerbahce-Star Scottie Wilbekin, der den Münchnern aus der Distanz weh tat. Mit einem Acht-Zähler-Rückstand (47:55/30. Minute) ging der Bundesligist ins Schlussviertel.

Dort zeigte Weltmeister Andreas Obst seine Stärke. Auch wenn der Nationalspieler zuvor nur einen von fünf Dreiern traf, verkürzte er knapp 90 Sekunden vor dem Ende mit einem Distanzwurf auf 66:68. Endgültig drehen konnten die Bayern das Match allerdings nicht mehr - Isaac Bonga leistete sich einen Turnover, Obst vergab einen weiteren Dreierversuch und die Gäste präsentierten sich nervenstark an der Freiwurflinie. Am Ende stand der FCBB bei einer mageren Dreierquote von 20,7 Prozent (6/29 Dreier) - und bei der dritten Niederlage im fünften Euroleague-Spiel. Fenerbahce rangiert derweil mit vier Siegen aus ebenfalls fünf Spielen auf Rang vier.