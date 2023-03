Bremerhaven schockt Top-Favorit München

Topfavorit EHC Red Bull München ist mit einer überraschenden Niederlage ins Playoff-Viertelfinale gestartet. Gegen Bremerhaven verlor der Hauptrunden-Gewinner mit 1:3.

Das Über-Team der DEL-Hauptrunde hat einen Fehlstart in das Play-off-Viertelfinale hingelegt. Überraschend verlor der EHC Red Bull München mit 1:3 gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Vor 4832 Zuschauern erarbeiteten sich die Münchner etliche Chancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am starken Pinguins-Goalie Maximilian Franzreb.

So war es der Tabellen-Achte der Hauptrunde, der erstmals in der Viertelfinal-Serie jubeln durfte, als der Amerikaner Ross Mauermann die Scheibe zur 1:0-Führung im Gehäuse von Mathias Niederberger unterbrachte (28.). Kurz nach Beginn des Schlussdrittels setzte Bremerhaven im Form von Markus Vikingstad sogar noch einen drauf und ging mit 2:0 in Front (42.). Nach 57 gespielten Minuten nahm der EHC Red Bull dann Niederberger für einen sechsten Feldspieler heraus, eine Maßnahme, die sich nur kurz auszahlen sollte. Zwar brachte Austin Ortega München noch einmal auf 2:1 heran (58.). Doch 24 Sekunden vor Schluss traf erneut Vikingstad ins leere Tor - die Entscheidung.

"Wenn du die Chancen reinmachst, wird es ein komplett anderes Spiel", sagte Münchens Nationalstürmer Patrick Hager nach dem Spiel bei MagentaSport: "Wir haben uns unglaublich viele Chancen herausgespielt. Deswegen werden wir uns jetzt nicht verrückt machen." Die Chance auf den ersten Sieg in den Play-offs hat München dann im zweiten Spiel der Best of Seven-Serie am Freitagabend in Bremerhaven (19.30 Uhr). Das nächste Heimspiel hat München am kommenden Sonntag (15 Uhr), Spiel vier steigt am Mittwoch (19 Uhr) erneut in Bremerhaven.