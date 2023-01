Müller: "Ich kann damit umgehen, falls ich nicht nominiert werde"

Wenn Hansi Flick ihn ruft, dann steht Thomas Müller auch künftig der Nationalmannschaft zur Verfügung. So lautete die zentrale Botschaft des 33-Jährigen am Montagmittag in Doha. Doch der Bayern-Profi weiß: Dafür muss er zunächst beim FC Bayern Leistung zeigen.

Muss sich neu beweisen: Thomas Müller. picture alliance/dpa